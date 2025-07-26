Пожар в селе Бёюк Гала Дереси Шушинского района возник из-за короткого замыкания - ОБНОВЛЕНО
Причины пожара, произошедшего 25 июля на территории села Бёюк Гала Дереси Шушинского района, были установлены.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Согласно сообщению, возгорание произошло из-за короткого замыкания в одном из электрических столбов на указанной территории.
Силами Службы государственной противопожарной охраны МЧС возгорание на четырёх гектарах пастбищной территории было ликвидировано, удалось не допустить распространения огня на лесной массив.
16:10
Очередной случай пожара на освобожденных территориях произошел на территории Гала Дереси в Шушинском районе.
Как сообщает Report, на территорию были привлечены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, которые предотвратили распространение пожара на лесную зону.
По словам очевидцев, в результате пожара на территории также наблюдались несколько взрывов мин.
В результате проведенных работ пожар был потушен.