Пожар в селе Бёюк Гала Дереси Шушинского района возник из-за короткого замыкания - ОБНОВЛЕНО

Причины пожара, произошедшего 25 июля на территории села Бёюк Гала Дереси Шушинского района, были установлены.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно сообщению, возгорание произошло из-за короткого замыкания в одном из электрических столбов на указанной территории.

Силами Службы государственной противопожарной охраны МЧС возгорание на четырёх гектарах пастбищной территории было ликвидировано, удалось не допустить распространения огня на лесной массив.

16:10

Очередной случай пожара на освобожденных территориях произошел на территории Гала Дереси в Шушинском районе.

Как сообщает Report, на территорию были привлечены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, которые предотвратили распространение пожара на лесную зону.

По словам очевидцев, в результате пожара на территории также наблюдались несколько взрывов мин.

В результате проведенных работ пожар был потушен.