Объявлена фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на утро 26 июля в некоторых районах страны наблюдаются ливни с грозами.

Об этом сообщает 1news.azсо ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Гахе составляет 5 мм, Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Евлахе - 3 мм, Гедабее, Дашкесане, Нафталане, Шеки, Огузе, Загатале, Тертере, Барде, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе и Мингячевире - 1 мм.

25 июля максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 35, Нахчыванской АР и низменных районах - 39, горных районах - 29 градусов тепла.