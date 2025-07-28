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МО Армении опровергло слухи о продвижении Азербайджана в направлении Джермука

First News Media13:40 - Сегодня
МО Армении опровергло слухи о продвижении Азербайджана в направлении Джермука

Информация, распространившаяся в СМИ и соцсетях, что Азербайджан якобы занял позицию в направлении Джермука, не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Пресс-служба призывает воздерживаться от распространения дезинформации, особенно с учетом того, что министерство опровергло эти сведения в ответе на первый же журналистский запрос.

Ранее сообщение указанного содержания распространило издание "Еркир", отметив, что пост якобы "был занят еще 8 дней назад". Отмечалось, что "это была высота, расположенная практически у города Джермука".

Источник: Армения Sputnik

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