Казахстан нарастит экспорт по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,7 млн тонн

Казахстан планирует нарастить экспорт по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан с 1,4 млн тонн в 2024 году до 1,7 млн тонн в 2025 году.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Увеличение [экспорта] планируется уже в 2025 году. Если мы за прошлый год транспортировали порядка 1,4 млн тонн по данному направлению, то в 2025 году мы планируем транспортировать порядка 1,7 млн тонн», - рассказал Аккенженов, отвечая на вопрос о поставках нефти по этому нефтепроводу.

Стоит отметить, что заявление по этому вопросу сделал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам двусторонних переговоров 29 июля в Анкаре.

«В настоящее время по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан в Турцию ежегодно транспортируется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Мы обсудили вопрос увеличения объемов поставок и приветствуем намерение Turkiye Petroleum работать на рынке Казахстана», - процитировала Касым-Жомарта Токаева пресс-служба президента Казахстана.