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Джаббаров раскрыл планы по расширению деятельности SOCAR в ближневосточном регионе

First News Media14:30 - Сегодня
Джаббаров раскрыл планы по расширению деятельности SOCAR в ближневосточном регионе

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена существенно расширить свое присутствие на энергетических рынках Ближнего Востока в ближайшей перспективе.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в своем комментарии журналистам в Килисе, где сегодня состоялась церемония запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо.

По словам министра, преждевременно конкретизировать список стран, которые в будущем станут импортерами азербайджанского газа в регионе.

"Однако могу с уверенностью отметить, что спрос на азербайджанский газ на восточном рынке и в целом в ближневосточном регионе значительный. Возможности поставки нашего газа на эти рынки на конкурентоспособных условиях уже подтверждены текущим проектом экспорта в Сирию. Хочу выразить особую благодарность Турции за создание благоприятных условий для транзита газа. Турецкие партнеры продемонстрировали высокий уровень сотрудничества, что открывает перспективы для дальнейшего расширения деятельности SOCAR в регионе", — подчеркнул Джаббаров.

Министр особо отметил, что экспортируемый в Сирию газ поставляется и реализуется непосредственно SOCAR. "Важно понимать, что речь идет не о газе, принадлежащем иностранным консорциумам. Поставки осуществляются исключительно SOCAR, то есть азербайджанской государственной компанией", - добавил Микаил Джаббаров.

Источник: Report

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