Джаббаров раскрыл стратегические планы газовой политики Азербайджана

Азербайджан наращивает экспорт природного газа, делая акцент на коммерческой эффективности, а не на механическом увеличении объемов поставок.

Об этом корреспонденту Report в Килисе заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По словам министра, простое увеличение или даже поддержание стабильного объема экспорта газа не рассматривается как самоцель для азербайджанской экономики.

"Главная задача заключается в том, чтобы Азербайджан полностью выполнял договорные обязательства, которые он на себя взял. Это должно служить международной репутации нашей страны и одновременно быть коммерчески эффективным. То есть, основным критерием оценки являются не цифры сами по себе, а синтез подобных факторов и результатов в комплексе", - сказал министр.

Джаббаров подчеркнул, что волатильность на мировом газовом рынке требует гибкого подхода к стратегическому планированию. "По этой причине мы должны ориентироваться не просто на цифры как цель, а на общий баланс перечисленных выше критериев", - добавил министр.

Напомним, что в январе-июне 2025 года Азербайджан экспортировал 12 млрд 364 млн 984,82 тыс. кубометров природного газа на сумму 4 млрд 541 млн 622,15 тыс. долларов США. Объем экспортированного природного газа увеличился на 4,56%, а его стоимость - на 11,62% по сравнению с первым полугодием прошлого года.