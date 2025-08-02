Снизились номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната

По состоянию на 1 июля этого года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 102,6 пункта, что на 1,1 пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 6,6 пункта меньше по сравнению с началом года и на 1,8 пункта меньше по сравнению с 1 июля прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По состоянию на 1 июля реальный эффективный курс маната составил 115,3 пункта, что на 2,2 пункта меньше по сравнению с показателем на 1 июня, на 9,8 пункта меньше по сравнению с началом года и на 4,3 пункта меньше по сравнению с 1 июля прошлого года.