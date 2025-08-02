Баку и Дамаск обсуждают потенциальные инвестпроекты Азербайджана в Сирии

Азербайджан и Сирия вышли на новый уровень экономического сотрудничества, обсудив перспективные инвестиционные программы и проекты, которые Баку может реализовать на сирийской территории в будущем.

Об этом заявил министр энергетики Сирии Мохаммед Аль-Башир журналистам в турецком городе Килис, где сегодня состоялась церемония запуска в эксплуатацию трубопровода Килис – Алеппо.

«Это не последний проект между Азербайджаном и Сирией. Соглашение по экспорту газа является лишь первым этапом долгосрочного сотрудничества между нашими странами. В перспективе планируются значительно более масштабные проекты», — подчеркнул сирийский министр.

Аль-Башир отметил, что в рамках сегодняшнего мероприятия состоялась предметная встреча с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, на которой детально обсуждались направления будущего взаимодействия.

«Мы провели конструктивный обмен мнениями о совместной работе. В ближайшее время будут организованы взаимные визиты технических групп между Азербайджаном и Сирией. Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность Азербайджану, а также нашим дружественным государствам — Турции и Катару за поддержку», — заключил министр.

Источник: Report