По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс за 7 месяцев перевезено 250 тыс. тонн грузов

Объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) за первые семь месяцев текущего года составил 250 тыс. тонн.

Этими данными поделился с журналистами глава Торгово-промышленной палаты Карса (KATSO) Кадир Бозан.

По его словам, грузопоток по железной дороге БТК постоянно растет и, по прогнозам, к концу года превысит отметку 500 тыс. тонн.

«Мы приблизились к целям в транспортной сфере, намеченным на период 2030-2032 гг. Если позитивный тренд в грузоперевозках сохранится, то разница между показателями текущего и 2024 гг будет существенной», - сказал К. Бозан.

Глава KATSO акцентировал внимание на преимуществах БТК, указав, что благодаря данному маршруту сроки поставок грузов из Европы в Азию сокращаются с 40-60 до 12-14 дней.

К. Бозан выразил уверенность в том, что железная дорога БТК станет также мощным стимулом для развития Восточной Анатолии.

Источник: АЗЕРТАДЖ