Азербайджан увеличил закупки зерна из Казахстана в 120 раз

С сентября 2024 по июль 2025 года из Казахстана было экспортировано за рубеж в целом 12,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2023/2024 года (9,3 млн тонн).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана, поставки зерна и муки нового урожая в Азербайджан увеличились в 120 раз - с 6 тыс. тонн до 723 тыс. тонн.

Отмечается, что казахстанские зерноотправители возобновили поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию, прерванные в течение последних пяти лет.