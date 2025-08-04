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Цены на нефть ускорили снижение

First News Media15:35 - Сегодня
Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили снижение днем в понедельник.

Об этом сообщают СМИ.

Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают опасения в отношении избытка предложения, усилившиеся после того, как страны ОПЕК+ приняли решение об очередном наращивании добычи в то время как статданные из США указывают на ослабление экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:42 составляет $68,61 за баррель, что на $1,06 (1,52%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,12 (1,66%), до $66,21 за баррель.

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