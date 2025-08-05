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SOCAR: Продажа бензина АИ-95 полностью восстановлена с сегодняшнего дня

First News Media14:27 - Сегодня
SOCAR: Продажа бензина АИ-95 полностью восстановлена с сегодняшнего дня

Продажа бензина марки "АИ-95" на автозаправочных станциях бренда "SOCAR" не прекращалась.

Об этом Report сообщили в ОАО "SOCAR Petroleum", комментируя распространявшуюся информацию о приостановке в последние дни реализации премиум-бензина "АИ-95" на многих АЗС Баку.

В компании отметили, что из-за высокого спроса на некоторых станциях временно закончились запасы топлива.

"Однако с сегодняшнего дня продажа "АИ-95" полностью восстановлена на всех АЗС, и водители могут беспрепятственно заправляться",- заявили в "SOCAR Petroleum".

Как сообщалось, ОАО "SOCAR Petroleum", основанное в 2008 году, осуществляет куплю-продажу нефтегазовых продуктов под брендом "SOCAR" на территории Азербайджана, а также предоставляет качественные услуги снабжения в соответствии с международными стандартами. Первые 3 автозаправочные станции компании были введены в эксплуатацию 7 мая 2010 года.

В настоящее время на балансе "SOCAR Petroleum" находятся 71 АЗС по всей стране. Кроме того, функционируют 1 терминал сжатого природного газа и 13 нефтяных терминальных баз, принадлежащих компании, из которых 11 расположены в регионах, а 2 - в Баку.

Компания "Azpetrol", одна из ведущих сетей автозаправочных станций страны, сообщила "Report", что продажа премиум-бензина марки "АИ-95" на ее станциях не прекращалась.

В "Azpetrol" сообщили, что продажа 5 видов топлива, имеющихся на всех АЗС компании, продолжается, и в этой сфере не фиксировались каких-либо перебоев.

В настоящее время компания "Azpetrol" владеет 108 АЗС в Азербайджане. Кроме того, на балансе компании имеется один пункт заправки сжиженным газом (пропан-бутан) и один терминал сжатого природного газа (CNG), предназначенный для общественного транспорта и соответствующий современным стандартам. В настоящее время на действующих станциях функционируют 4 пункта заправки сжатым природным газом, 4 пункта заправки сжиженным газом, а также 23 пункта зарядки электромобилей.

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