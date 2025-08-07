Погода на пятницу: В Баку ожидается до 38 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 8 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове не ожидается осадков. Северо-восточный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +24-28 °C, днем +34-38 °C. Атмосферное давление будет ниже нормы - около 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

В регионах Азербайджана не ожидается осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь, гроза, град, ночью и утром временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью +22–27 °C, днем +35–40 °C, местами до +41 °C, в горах ночью +16-21 °C, днем +28–33 °C.