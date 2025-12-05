Над Азербайджаном можно наблюдать «Суперлуние»

В ночь с 4 на 5 декабря над территорией Азербайджана произойдет редкое астрономическое явление – «Суперлуние».

По данным кафедры астрофизики Физического факультета БГУ, 4 декабря в 15:07 Луна находилась в самой близкой к Земле точке — перигее (356 961 км).

Кроме того, Луна достигнет полной фазы 5 декабря в 03:15 ночи. В связи с этим ночь с 4 на 5 декабря будет особенно удачной для наблюдения Луны, которая будет казаться больше и ярче обычного.

Астрономы отмечают, что это явление можно будет наблюдать на всей территории Азербайджана в течение всей ночи. «Суперлуние» станет уникальной возможностью для любителей природы и астрономии.