В Бакинском метрополитене начался новый технологический этап

Бакинский метрополитен, входящий в состав AZCON Holding, в ноябре перевёз на 4,93% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – число пассажиров составило более 20 млн.

Прошлый месяц также ознаменовался новым технологическим этапом - впервые была внедрена платёжная система NFC, которая вызвала большой интерес у пассажиров, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена.

NFC воспользовались 2 157 384 пассажира, что составило 11% всех платных проходов.

«Эти результаты показывают, что пассажиры выбирают скорость, удобство и инновации. Метро же отвечает на доверие пассажиров более безопасным и гибким сервисом», - отмечают в Бакинском метрополитене.