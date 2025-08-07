В Баку бумажно-картонную фабрику оштрафовали за неправильный сброс сточных вод - ФОТО

ООО Бумажно-картонная фабрика "ARKA" по решению Хазарского районного суда привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 500 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), основанием для штрафа стали нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой по надзору за использованием и охраной вод при Агентстве.

Проверка показала, что производственные сточные воды, образующиеся на фабрике, расположенной в поселке Бина Хазарского района Баку, не управляются в соответствии с экологическими и техническими нормативами. Эти нарушения и стали причиной наложения штрафа.