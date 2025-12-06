В ходе реставрационных работ в Баку поврежден исторический памятник, виновника призовут к ответу

В ходе реставрационных работ в Баку был поврежден исторический памятник.

Как передает 1news.az, информацию об этом распространила Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия.

Сообщается, что в 2023 году ООО «VEST PARK» планировало построить новый жилой дом рядом в Насиминский районе Баку рядом с жилым домом, расположенным по адресу: улица Салатын Аскерова, 213, который находится под охраной государства как памятник архитектуры местного значения.

В связи с тем, что строительные работы будут проводиться вблизи исторического памятника, 29 августа 2023 года в Госслужбу по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры было направлено обращение с просьбой рассмотреть проект нового возводимого здания.

В ответном письме Госслужбы от 5 сентября 2023 года, учитывая, что планируемое строительство может представлять угрозу для данного исторического памятника, было предложено провести ремонтно-реставрационные работы в историческом здании за счет средств данной компании в целях предотвращения возможных рисков.

7 ноября 2023 года был подготовлен и согласован с Национальной академией наук Азербайджана и Госкомитетом по градостроительству и архитектуре в соответствии с законодательством проект по укреплению фундамента здания, ремонтно-реставрационным работам на фасаде, внутреннем дворе и крыше, и после одобрения Государственной службы компания приступила к реставрационным работам.

Однако в ходе ремонтно-реставрационных работ были грубо нарушены требования утвержденного проекта.

Так, хотя проект, согласованный Госслужбой, предусматривал сохранение существующего покрытия кровли (рубероид), компания заменила его на новое, выполненное по типу металлочерепицы, полностью закрыла дымовые и вентиляционные трубы на кровле, а также установила дополнительные конструкции, создающие угрозу устойчивости здания:

«В связи с этим Госслужба приостановила работы, составила в отношении компании протокол по статье 231.2 Кодекса об административных правонарушениях и направила его в Насиминский районный суд для рассмотрения. Решением Насиминского районного суда от 28 ноября 2025 года ООО «VEST PARK» признано виновным.

«В ответ на обращение с просьбой восстановить исторический облик памятника, кровля, установленная ООО «VEST PARK» вне предусмотренного проектом, была демонтирована и повреждена. В результате дождевая вода затопила квартиры жильцов.

Будут приняты соответствующие меры для обеспечения скорейшего ремонта кровли здания компанией», - указывает Госслужба.