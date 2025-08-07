На терртори посёлка Суговушан начался пожар

Сильный пожар, продолжающийся на территор посёлка Суговушан Агдеринского района, охватил в основном территории, где имеются мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Как сообщает AПA, несмотря на привлечение пожарных бригад, личный состав не смог войти в опасную зону.

Тем не менее предпринимаются меры по предотвращению распространения огня на дорожную инфраструктуру и другие объекты.

К месту происшествия также привлечены сотрудники правоохранительных органов.