На терртори посёлка Суговушан начался пожар
Сильный пожар, продолжающийся на территор посёлка Суговушан Агдеринского района, охватил в основном территории, где имеются мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
Как сообщает AПA, несмотря на привлечение пожарных бригад, личный состав не смог войти в опасную зону.
Тем не менее предпринимаются меры по предотвращению распространения огня на дорожную инфраструктуру и другие объекты.
К месту происшествия также привлечены сотрудники правоохранительных органов.
168