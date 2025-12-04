В подземном переходе в Баку произошел обрыв эскалатора: есть пострадавшие

В Баку, в подземном переходе рядом с Художественной гимназией, произошел обрыв эскалатора.

Как передает Oxu.Az, в результате инцидента несколько человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что сегодня около 18:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с адреса: Ясамальский район, улица М.Мушфига, территория рядом с Художественной гимназией, куда была направлена бригада скорой помощи.

"Две женщины были эвакуированы и доставлены в Клинический медицинский центр", - говорится в информации.