Скончался бывший посол Франции в Азербайджане Ролан Блатман.

Об этом 1 news.az сообщает со ссылкой на посольство Франции в Азербайджане.

«В Баку с прискорбием восприняли известие о смерти бывшего посла Франции в Азербайджане Ролана Блатмана. Дипломатическая миссия выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», - говорится в публикации посольства в соцсети.

Ролан Блатман возглавлял французское дипломатическое представительство в Баку с 2004 по 2006 год.