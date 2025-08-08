В рамках Госпрограммы в США будут учиться 66 молодых людей, 44 из них - в ТОП-10 вузax

В следующем учебном году ещё 66 представителей азербайджанской молодежи будет учиться в США в рамках «Государственной программы по обучению молодёжи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы».

Как сообщает «Azərbaycan müəllimi», 44 из них поступили в вузы, входящие в десятку самых престижных университетов мира.

Согласно статистике, участники программы будут учиться в следующих университетах:

Калифорнийский университет в Беркли – 16 человек

* Колумбийский университет – 14 человек

* Университет Джонса Хопкинса – 8 человек

* Стэнфордский университет – 4 человека

* Чикагский университет – 4 человека

* Университет Карнеги-Меллона – 4 человека

* Йельский университет – 4 человека

* Мичиганский университет в Энн-Арборе – 3 человека

* Массачусетский технологический институт – 2 человека

* Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) – 2 человека

* Манхэттенская школа музыки – 2 человека

* Пенсильванский университет – 2 человека

* Гарвардский университет – 1 человек

* Университет Дьюка – 1 человек

Количество лиц, обучавшихся в США в предыдущие годы по Госпрограмме, составило:

* 2022/2023 – 26 человек

* 2023/2024 – 51 человек

* 2024/2025 – 109 человек

Следует отметить, что с 2022/2023 учебного года по настоящее время в университеты США поступило 252 представителей азербайджанской молодёжи.