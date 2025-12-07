Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

Как сообщалось ранее 7 декабря около 02:00 в селе Захметабад Билясуварского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль марки «Lexus» упал в водоканал, протекающий вдоль дороги, в результате чего погиб водитель Васиф Гасанли (2003 года рождения), и пассажиры Русиф Гасанли (2001 г. р.), Ильдырым Гасанли (1990 г. р.), Магомед Мамедли (2000 г. р.) и Алигардаш Расулзаде (2007 г. р.).

Как оказалось, двое из жертв страшной аварии в Билясуваре — братья.

Как сообщает «Qafqazinfo», Васиф Гасанли служил в армии уже несколько месяцев. Русиф Гасанли был женат.

Житель села Бейдили Алигардаш Расулзаде же должен был вскоре отправиться на военную службу.

Васиф и Русиф Гасанли

Алигардаш Расулзаде

Магомед Мамедли