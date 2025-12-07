 Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре | 1news.az | Новости
Общество

Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

First News Media14:30 - Сегодня
Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

Как сообщалось ранее 7 декабря около 02:00 в селе Захметабад Билясуварского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль марки «Lexus» упал в водоканал, протекающий вдоль дороги, в результате чего погиб водитель Васиф Гасанли (2003 года рождения), и пассажиры Русиф Гасанли (2001 г. р.), Ильдырым Гасанли (1990 г. р.), Магомед Мамедли (2000 г. р.) и Алигардаш Расулзаде (2007 г. р.).

Как оказалось, двое из жертв страшной аварии в Билясуваре — братья.

Как сообщает «Qafqazinfo», Васиф Гасанли служил в армии уже несколько месяцев. Русиф Гасанли был женат.

Житель села Бейдили Алигардаш Расулзаде же должен был вскоре отправиться на военную службу.

Васиф и Русиф Гасанли

Васиф и Русиф Гасанли

Алигардаш Расулзаде

Алигардаш Расулзаде

Магомед Мамедли

Магомед Мамедли

Эрдоган и Орбан завтра проведут заседание совета сотрудничества

Сегодня, 15:31

Состоялось официальное открытие выставки «Winter in Azerbaijan» от издательского дома NARGIS - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Баку состоится заседание Азербайджано-кыргызской межправкомиссии

Сегодня, 14:40

Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

Сегодня, 14:30

МИД ИРИ: Отношения с Азербайджаном очень важны для Ирана

Сегодня, 13:58

Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

Сегодня, 13:36

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

Сегодня, 13:30

Хикмет Гаджиев: Роль президента Трампа была фундаментальной в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 13:21

EMIN дал традиционный ежегодный концерт во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 13:15

Погода на завтра: каким будет первый рабочий день недели?

Сегодня, 13:00

В результате ДТП в Билясуваре погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:48

В Мингячевире задержана мать, бросившая своего годовалого ребенка в подвале дома

Сегодня, 12:44

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Кыргызская делегация посетила могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Сегодня, 12:10

МЧС провело учения на территории заповедника «Ичеришехер» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Хикмет Гаджиев: Азербайджан хочет сделать мир вечным, устойчивым и необратимым

Сегодня, 11:40

Высота фонтана лавы вулкана на Гавайях достигла 370 м

Сегодня, 11:30

На Солнце произошла двойная сильная вспышка

Сегодня, 10:55

Хикмет Гаджиев опубликовал видеокадры панельной дискуссии с Арменом Григоряном

Сегодня, 10:24

Хикмет Гаджиев провел встречу с генсекретарем ССАГПЗ Джассимом Мухаммадом аль-Будаиви

Сегодня, 09:38
