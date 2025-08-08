К тушению пожара в Агдере привлечены спасатели и авиация

Для тушения лесного пожара в Агдеринском районе был привлечён вертолёт.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошёл ночью недалеко от села Суговушан, и огонь быстро перекинулся на лесной массив в горах.

В связи с этим на место происшествия были направлены вертолёт Авиационного отряда, силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации возгорания.