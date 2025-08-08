Ребёнок, родившийся в бакинском метро, получил право бесплатного проезда на 25 лет

Сегодня в истории Бакинского метрополитена произошло примечательное событие – впервые в метро Баку утром - примерно в 07:40 - на станции «20 Yanvar» женщина родила ребёнка.

«Благодаря оперативной реакции и профессиональному подходу сотрудников станции, женщине была немедленно оказана первая помощь. Вызванная бригада скорой медицинской помощи провела необходимое вмешательство, и мать с малышом в 08:06 были доставлены в больницу», - отмечает начальник службы движения ЗАО «Бакинский метрополитен» Анар Заманов, подчеркивая, что это событие ещё раз доказало, что коллектив Бакинского метрополитена готов не только в плане технической безопасности, но и к чрезвычайным ситуациям, связанным с человеческой жизнью.

«В мировой практике подобные случаи хоть и редки, но всё же фиксируются. Всегда на первом месте - человеческая жизнь, и в этом плане мы гордимся профессионализмом наших сотрудников», - заявляет Анар Заманов.

По словам А.Заманова, родившийся в метро ребенок станет «особым пассажиром» Бакинского метрополитена:

«Символически ему будет предоставлено право бесплатного проезда в метро до 25 лет. Кроме того, семье будут вручены небольшие подарки».

Читайте по теме:

TƏBİB о состоянии матери и новорожденного в бакинском метро - ОБНОВЛЕНО