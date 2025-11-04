Жалоба в редакцию: Суд обязал выплатить 445 тысяч манатов, но компания игнорирует решение

В редакцию 1news.az повторно обратился житель Баку Джамал Рзаев с жалобой на строительную компанию ООО «Pilot İnşaat-A», которая, по его утверждению, несколько лет назад незаконно снесла его дом.

Как сообщалось ранее, все судебные инстанции, включая Конституционный суд, были выиграны. Соответствующие решения по этим делам мы уже публиковали в прошлой статье. Тем не менее, Дж.Рзаев утверждает, что, несмотря на вступившие в силу судебные решения, компания всячески затягивает процесс осуществления выплат.

Дж.Рзаев рассказал нам, что его дом снесли в 2017 году, а первое решение суда было вынесено в 2020 году.

«В 2021 году компания закончила строительство комплекса, то есть, через год после решения суда и вступления его в законную силу. Однако компания никаких выплат не произвела. И, зная, что у нее есть вступившее в силу решение суда, она продавала квартиры и коммерческие объекты, но мне выплаты не осуществляла. В итоге она начала процесс выплат только в 2023 году. Но до этого она обратилась к судебному исполнителю с письмом, в котором говорилось, что компания продала все квартиры и нежилые объекты, поэтому разом выплатить у них денег нет, и будет платить по частям», - пояснил Дж.Рзаев.

Он подчеркнул, что такими действиями компания нарушает законодательство: «В общей сложности суд мне присудил 445 тысяч манатов. Из них они, своевольно изменив решение суда, мне выплатили 283 тысячи манатов. На сегодняшний день мне должны 171 тысячу с хвостиком. Они обращались в суд для частичной оплаты, просили растянуть этот срок на полтора года. Во-первых, никто не имеет права самовольно менять решение суда. А в решении суда про выплаты по частям не было ни слова. Способ исполнения решения суда может быть изменен только лишь самим судом, принимавшим решение. В этом случае к суду никто не обращался. Суд принял решение, чтобы выплатить это в течение трех месяцев. То есть, частично удовлетворил их требования, чтобы в течение трех месяцев выплатить. Но прошел уже почти год, они ничего не выплатили мне еще».

Дж.Рзаев задается вопросом: «Если знаете, что идёт судебный процесс, понимаете, что в любом случае какие-то выплаты делать нужно будет, так почему же не оставили одну или две квартиры про запас, чтобы после выхода решения продать их и оплатить долг?!»

По его словам, вместо этого компания «прекрасно распродала, вывела деньги, и теперь с них нечего взять.

Директором компании назначен 75-летний старик, который якобы перенес открытую операцию на сердце. И в случае, даже если выяснится, что он действительно виноват, никакого ареста, заключения его под стражу не будет. Максимум он отделается условным сроком. То есть, они готовы, грубо говоря, скажем так, пустить его в расход. В описании он указан как официальный директор компании, на самом деле он там работает охранником.

Да. И чисто так логично, да? Директор такой строительной компании - человек, который не умеет писать на латинице. Он пишет только на кириллице. А реальный владелец компании на данный момент под именем другой компании ведет строительство нового жилого комплекса за посольством Турции. Не имея денег, строят новое здание. Ну это тот же самый человек, это тот же самый Валех Агаев».

Заявитель считает, что всё это показывает, что компания намеренно вывела все свои активы, дабы не проводить выплаты, и уверена в своей безнаказанности.

Теперь у заявителя вопрос к судисполнителю Джалаледдину Алиеву: на основании чего он принял это заявление, вшил его в дело, да еще и комментировал словами «скажи спасибо, что тебе так выплачивают»?

«До этого компания мне предлагала в другом совершенно комплексе квартиру 136 квадратов. А теперь возникает опять вопрос к представителю Министерства юстиции, то есть, к судебному исполнителю. Если они предлагали эту квартиру, значит, эта квартира каким-то образом принадлежала им. Почему на эту квартиру, зная, что у них есть долг в 445 тысяч, не был наложен арест?

Гражданин Дж.Рзаев также выдвигает обвинения в адрес исполнителя Насиминского отдела Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Азербайджанской Республики, Джалаледдина Алиева.

По словам Дж.Рзаева, исполнитель всячески старался создать для компании-должника комфортные условия:

«К примеру, в момент, когда компания отказывалась делать выплаты (ссылаясь на их отсутствие), мне стоило немалых усилий вынудить исполнителя проводить утверждённые законом мероприятия - составление протокола об административном правонарушении и направление его в суд для наложения штрафа. Для этого исполнитель должен изначально получить объяснительную от ответчика, далее вручить ему письменное уведомление о привлечении к административной ответственности. И вот каждая эта процедура стоила мне нервов, потому что исполнитель просто не хотел это делать», - утверждает Дж.Рзаев.

По словам Джамала Рзаева, на вопрос «почему до сих пор вы не получили с него объяснительную или не вручили уведомление?» он каждый раз получал ответ: «Его здесь нет, он в районе (или болеет), сказал через 10 дней приедет». И так происходило для каждого дела.

«А это, в свою очередь, растягивало мой процесс, что и привело к тому, что компания смогла скрыть все свои активы. Или же с момента вступления в силу решения суда я предложил исполнителю: посчитайте количество квартир и объектов в построенном комплексе, а потом посчитайте количество договоров купли-продажи. Количество недвижимости будет больше, так как они пока что все не продали. Вот на эту разницу наложи арест, чтобы «завтра» невозможно было продать. Это я говорю с 2021 года. Но парадокс в том, что этого до сегодняшнего дня так и не сделано. Даже три месяца назад при мне куратор из Минюста позвонил начальнику Насиминского отдела судоисполнителей и дал конкретные указания: «Завтра, вместе с истцом (то есть, со мной) пойти просчитать все объекты и сопоставить их количество с количеством договоров купли-продажи». Ответ был: «Обязательно, пусть гражданин завтра подходит, всё сделаем. На следующий день, подъезжая к условленному месту, звоню исполнителю и получаю ответ: «Нет, у меня сегодня времени нету, у меня два исполнительных эпизода будет сегодня». А моё судоисполнение - не важно??? Позвонил куратору, он удивился и опять при мне набрал начальника исполнителя. После долгих разговоров мне сказали в 4 часа приехать к объекту. Приехали, а из компании никого нет... Короче, ничего не смогли получить» - отметил Дж.Рзаев.

«Вот, я с 2020 года пытаюсь добиться от нашего пристава чтобы они пошли, посчитали фактическое количество квартир, а также сравнили договоры купли-продажи. Насколько я знаю, там 4 семиблочных здания. Среднее количество этажей 13 и 14. Из них два этажа - это нежилые объекты, коммерческие объекты, и три этажа - подземный паркинг. Если их количество совпадает, значит, они действительно квартиры продали. Если не совпадает, значит, у них в запасе есть не только квартиры, а еще и нежилые объекты тоже. Но тут есть еще один такой момент. Надо еще также посмотреть, когда эти договоры были заключены. Если они были заключены после 2020 года, после того, как вышло решение суда, значит, они целенаправленно избавлялись от объектов, от квартир, чтобы мне не выплатить деньги», - добавил он.

В свою очередь, мы связались с юристом компании ООО «Pilot İnşaat-A» Этибаром Пашаевым, который прокомментировал ситуацию.

«Этими вопросами занимается суд, и суд принимает решение. Решение суда уже исполнено. Ущерб, нанесенный квартире, полностью возмещен. По каждому судебному постановлению существует отдельная исполнительная процедура, в соответствии с которой и осуществляются действия», – заявил Э.Пашаев.

После этого юрист отказался отвечать на какие-либо дополнительные вопросы и прервал связь.

Мы также связались с представителем Министерства юстиции.

В ответ на наш запрос в министерстве сообщили, что согласно исполнительному документу от 1 сентября 2020 года, выданному Бакинским апелляционным судом, ООО «Pilot İnşaat-A» обязано возместить материальный ущерб путем взыскания различных сумм в пользу взыскателя - Рзаева Джамала Акиф оглу. Исполнительный документ поступил в производство исполнительного отдела 1 июня 2021 года, после чего в установленном порядке было начато исполнительное производство.

В государственном органе отметили: «Были проверены имущество и банковские счета должника, однако достаточных средств обнаружено не было. В связи с этим в разные периоды в отношении руководителя компании-должника - Мустафаева Сабира Азизага оглу - составлялись протоколы об административном правонарушении, и судом налагались штрафы. За прошедший период ООО “Pilot İnşaat-A” частично исполнило решение, однако на данный момент долг не погашен полностью. Согласно текущей ситуации, остаток задолженности ООО “Pilot İnşaat-A” перед взыскателем Рзаевым Джамалом Акиф оглу составляет 181 997,50 манатов».

Как сообщил представитель министерства, 23 июня 2025 года в Насиминский районный суд было направлено представление о временном ограничении права на выезд из страны руководителя ЖСК «Pilot İnşaat-A» Мустафаева Сабира. Определением суда от 4 июля 2025 года это представление было удовлетворено. Кроме того, в тот же суд было направлено обращение о наложении ареста на четыре гаража, принадлежащие должнику. Определением суда от 2 октября 2025 года данное обращение также было удовлетворено.

В министерстве подчеркнули: «В связи с неисполнением долга представление о привлечении руководителя компании к уголовной ответственности по статье 306.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики было направлено в следственный орган по принадлежности. 1 сентября 2025 года Следственным управлением Министерства юстиции по факту неисполнения вступивших в законную силу решений суда возбуждено уголовное дело по статье 306.2 УК Азербайджанской Республики, и ведется следствие».

По словам представителя Министерства юстиции, в ходе расследования уголовного дела Джамал Рзаев был признан и допрошен в качестве потерпевшего, были получены показания свидетелей, направлены запросы, изъяты документы и выполнены другие необходимые следственные действия.

«В период следствия руководитель ЖСК «Pilot İnşaat-A» Сабир Мустафаев перечислил на банковский счет потерпевшего Джамала Рзаева сумму в размере 13 000 манатов, о чем тот был уведомлен.

В настоящее время, как сообщили в Министерстве юстиции, принимаются необходимые меры для возмещения потерпевшему нанесенного материального ущерба, а также для обеспечения полного, всестороннего и объективного проведения следствия», - подытожили в министерстве.