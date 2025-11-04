Оплата банковскими картами станет доступна на всех станциях метро

ЗАО «Бакинский метрополитен», входящее в холдинг AZCON, внедрило очередное новшество, отвечающее требованиям цифрового мира.

Об этом говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что в Бакинском метрополитене, следуя технологическим инновациям и современным тенденциям, пассажиры теперь смогут оплачивать проезд всеми местными банковскими картами с поддержкой NFC, а также Apple Pay и Google Pay. Параллельно с этим сохраняется возможность оплаты через BakiKart, BirBank и M10.

Способ оплаты, который некоторое время действует в тестовом режиме, уже реализован на всех станциях метро.

Нововведение успешно протестировано на станциях Фиолетовой ветки.

При использовании NFC пассажирам будет предоставлена ​​возможность совершить разовый проезд даже при нулевом балансе банковской карты. Однако, если баланс не будет пополнен, оплата картой будет автоматически заблокирована.

Стоит отметить, что в настоящее время для прохода через один и тот же турникет с одной и той же картой необходимо ждать 10 минут, однако можно расплачиваться той же картой без ожидания у другого турникета.