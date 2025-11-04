Оплата банковскими картами станет доступна на всех станциях метро
ЗАО «Бакинский метрополитен», входящее в холдинг AZCON, внедрило очередное новшество, отвечающее требованиям цифрового мира.
Об этом говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен».
Отмечается, что в Бакинском метрополитене, следуя технологическим инновациям и современным тенденциям, пассажиры теперь смогут оплачивать проезд всеми местными банковскими картами с поддержкой NFC, а также Apple Pay и Google Pay. Параллельно с этим сохраняется возможность оплаты через BakiKart, BirBank и M10.
Способ оплаты, который некоторое время действует в тестовом режиме, уже реализован на всех станциях метро.
Нововведение успешно протестировано на станциях Фиолетовой ветки.
При использовании NFC пассажирам будет предоставлена возможность совершить разовый проезд даже при нулевом балансе банковской карты. Однако, если баланс не будет пополнен, оплата картой будет автоматически заблокирована.
Стоит отметить, что в настоящее время для прохода через один и тот же турникет с одной и той же картой необходимо ждать 10 минут, однако можно расплачиваться той же картой без ожидания у другого турникета.