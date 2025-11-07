В партии «Ана Ветен» произошел очередной скандал, объявлено о выходе Эльчина Агамалы из партии

Состоялось заседание Правления партии «Ана Ветен», в которой Фазаил Агамалы утверждает, что остаётся председателем.

Как сообщает AПA, на заседании было принято решение о выходе из партии Эльчина Агамалы, который заявил о своём избрании председателем на скандальном внеочередном съезде, состоявшемся 25 октября.

Сообщается, что на заседании рассматривался вопрос о выходе Эльчина Агамалы из партии за грубое нарушение процедурных правил внеочередного IX съезда партии и требований Закона «О политических партиях» и устава партии, определяющих соответствующие обязанности члена партии. Ссылаясь на пункт 5.8.1 устава (действия или бездействие, грубо нарушающие положения устава и наносящие существенный ущерб репутации партии), Правление приняло решение исключить Эльчина Агамалы из партии.

Кроме того, был исследован факт представления 25 лиц, не являющихся членами партии, в качестве официальных делегатов съезда 12 районными организациями. Принято решение об исключении председателей этих 12 районных организаций из партии и прекращении их деятельности. Председателю Организационного комитета внеочередного IX съезда Ульви Байрамовой объявлено выговор.

Также отмечено, что на основании заявления председателя Высшего собрания партии "Ана Ветен" Р.Ягублу о выходе из партии, направленного в Бинагадинскую районную организацию, его членство в партии прекращено.

Сообщается, что на следующем заседании Правления будет принято решение о проведении очередного съезда партии.

Эльчин Агамалы в комментарии AПA заявил, что не будет комментировать действия противоположной стороны до того, как Министерство юстиции даст юридическую оценку внеочередного съезда, вопроса об отставке Фазаила Агамалы с поста председателя и выбора нового председателя: «В зависимости от юридической оценки Министерства юстиции мы примем решение о дальнейших шагах вместе с коллегами в партии».

Напомним, что на скандальном съезде 25 октября на пост председателя партии "Ана Ветен" претендовали дочь Фазаила Агамалы Гюнай Агамалы, его сын Эльчин Агамалы и ещё двое человек.

Фазаил Агамалы, выдвинувший кандидатуру своей дочери Гюнай, заявил, что Эльчин пытался сорвать работу съезда, и в сложившейся ситуации делегаты съезда поддержали его оставление на посту председателя до следующего съезда.

Эльчин Агамалы заявил, что на внеочередном съезде он был избран новым председателем партии. Он отметил, что, увидев отношение делегатов съезда к нему, Фазаил Агамалы пытался отключить освещение в зале, однако, несмотря на это, он был избран председателем большинством голосов — более 100 из 155 делегатов.

Гюнай Агамалы заявила, что внеочередной съезд был отложен на неопределённый срок из-за неэтичного, скандального и угрожающего поведения, исходившего со стороны противоположной стороны и препятствовавшего проведению съезда.

3 ноября Эльчин Агамалы сообщил, что документы по внеочередному съезду, состоявшемуся 25 октября, были переданы в Министерство юстиции.

Читайте по теме:

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии - ОБНОВЛЕНО

Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

Фазаилу Агамалы стало плохо после семейного скандала на съезде партии