Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Официальная Москва расценивает публикацию армянской стороной документов по переговорному процессу вокруг карабахского урегулирования как «пренебрежение элементарными этическими нормами».

«Хочу отметить очевидное: в Ереване пренебрегли элементарными этическими нормами, разгласив рабочие материалы тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ и тем более переписку глав государств без надлежащего согласования с заинтересованными сторонами», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При этом — раз уж они так поступили — мы можем это комментировать: все опубликованные документы в какой-то мере опровергают тезисы, которые официальный Ереван в последнее время пытается продвигать», — сказала Захарова.

По ее словам, обнародованные документы ООН и ОБСЕ, выработке и принятию которых Москва активно содействовала, подтверждают, что Россия на протяжении трех десятилетий — как национальный посредник и как сопредседатель Минской группы — последовательно добивалась политико-дипломатического урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Захарова подчеркнула, что российская позиция неизменно основывалась на поиске баланса между двумя ключевыми принципами: уважением территориальной целостности Азербайджана и обеспечением прав и интересов армянского населения Карабаха.

Она отметила, что переговоры о независимости Карабаха и его присоединении к Армении не проводились.