В Дохе прошла панельная дискуссия по азербайджано-армянскому мирному процессу
В рамках форума в Дохе прошла панельная дискуссия на тему «Прочный мир между Арменией и Азербайджаном: Вашингтонское соглашение и общее будущее», в которой приняли участие помощник Президента АР - завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.
«Мы обсудили шаги, предпринятые с точки зрения реализации Вашингтонских соглашений, включая экономические выгоды от мира, взаимосвязанность, меры по укреплению доверия и т. д. Я подчеркнул твердое намерение Азербайджана превратить регион Южного Кавказа в зону устойчивого мира и процветания», - говорится в публикации Х.Гаджиева на его странице в социальной сети Х.
On the sidelines of @Dohaforum I and Armen Grigorian, Secretary of the Security Council of Armenia, participated in the panel titled “Armenia–Azerbaijan Lasting Peace: The Washington Accord and a Shared Future” with the moderator of @davidahearst.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 6, 2025
