ФРГ выразила готовность поддерживать Армению и Азербайджан на пути к миру

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал подписание совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении, а также отметил, что Берлин готов поддерживать Ереван и Баку на пути к прочному миру.

«Сегодня Армения и Азербайджан открывают новую главу своей истории. Тот факт, что обе страны парафировали мирный договор в Вашингтоне по инициативе президента США [Дональда] Трампа, является источником надежды для многих людей в Армении и Азербайджане, которые оглядываются на долгую историю конфликтов, перемещений и страданий», - сказал Вадефуль журналистам. «Сегодняшний день демонстрирует готовность обоих правительств решать сложные вопросы путем переговоров и идти на непростые компромиссы», - добавил он.

«Сейчас крайне важно, чтобы мирное соглашение было подписано и ратифицировано двумя правительствами как можно скорее. Германия по-прежнему готова поддерживать Армению и Азербайджан на их пути к прочному миру», - резюмировал министр.