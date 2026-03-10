Глава МИД Азербайджана принял посла-нерезидента Омана

10 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял назначенного в Азербайджан посла-нерезидента Султаната Оман Сейфа бин Рашида аль-Джахвари.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние азербайджано-оманских отношений и перспективы сотрудничества.

Была подчеркнута важность расширения политического диалога, развития экономических и торговых связей, а также укрепления сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, в том числе по поводу растущей напряженности и военной эскалации на Ближнем Востоке. Стороны выразили взаимную благодарность за условия, созданные для эвакуации граждан Омана через территорию Азербайджана, а также граждан Азербайджана через территорию Омана.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития отношений, расширения сотрудничества в сфере региональной безопасности, а также значение визитов на высоком и высшем уровнях.