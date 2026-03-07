Автомобиль посольства Азербайджана попал в ДТП в Москве - ВИДЕО

Автомобиль с дипломатическими номерами посольства Азербайджана в России попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Азербайджана в России, инцидент произошёл 7 марта примерно в 17:00 при выезде с территории торгового центра Columbus на основную дорогу.

Согласно информации посольства, водитель другого автомобиля не выполнил требования дорожного знака «Уступите дорогу» и врезался сзади в дипломатический автомобиль, двигавшийся по главной дороге.

В результате удара машина по инерции столкнулась с одной из входных дверей выхода станции метро «Пражская». Отмечается, что из-за небольшого расстояния между поворотом и выходом из метро автомобиль врезался в дверь.

В результате происшествия никто не пострадал. За рулём автомобиля находилась супруга дипломата.