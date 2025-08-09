Турецкие СМИ: Встреча в Вашингтоне – исторический шаг к миру и сотрудничеству в регионе - ФОТО

Ведущие информационные агентства, телеканалы, печатные издания и новостные сайты Турции широко осветили итоги встречи в Белом доме с участием лидеров Азербайджана, Армении и США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, телеканалы и интернет-ресурсы братской страны в течение дня неоднократно транслировали прямые подключения из Вашингтона, называя «исторической» встречу Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа.

Турецкую общественность знакомили с позицией Президента Ильхама Алиева, подчеркивая призывы нашей страны к устойчивому миру и стабильности на Южном Кавказе.

Особое внимание в новостных материалах акцентировалось на значимости декларации об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Подчеркнута судьбоносность подписанных документов в контексте прекращения многолетного конфликта.

В эфире различных телеканалов выступили аналитики, эксперты и журналисты, представившие свое видение исторической встречи в Вашингтоне.

Итоги встречи в Белом доме были названы особо значимыми как для региона, так и мира, в том числе в контексте открытия коммуникаций и развития связей Турции с тюркским миром.