Хикмет Гаджиев: Роль президента Трампа была фундаментальной в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Роль президента США Дональда Трампа была фундаментальной и стала поворотным моментом в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник Президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках «Доха форума» в Катаре.

«Азербайджан и Армения последние пять лет работали над мирной повесткой. Я также участвовал во множестве встреч со своим армянским коллегой. Да, иногда обсуждения были трудными, возникали моменты, по которым мы не соглашались. Но Азербайджан проявил инициативу и представил реальный текст и пять базовых принципов мирного соглашения. После того как президент Трамп и его команда подключились к процессу, мы поняли, что США полностью привержены международной мирной повестке. И для того, чтобы сделать мирный процесс необратимым, нам действительно нужны были сильный политический авторитет и гарантии США. С февраля мы начали интенсивные контакты с США. США начали работать параллельно и с Арменией, и с Азербайджаном. Затем все процессы были объединены, и это дало результат. До Вашингтона состоялась встреча в Абу-Даби, она длилась более пяти часов. Там мы согласовали основные рамки Вашингтонского процесса. Фундаментальная роль президента Трампа стала поворотным моментом в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией».