Политика

Хикмет Гаджиев: Южный Кавказ нуждается в международной поддержке для получения экономической выгоды от мирной повестки

First News Media16:14 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Южный Кавказ нуждается в международной поддержке для получения экономической выгоды от мирной повестки

Южный Кавказ нуждается в международной поддержке для получения экономических преимуществ от мирной повестки, включая совместное строительство Зангезурского коридора и региональной связанности.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на международном форуме в Дохе.

Он также обратил внимание на диалог, который состоялся между ним и американским ведущим ток-шоу Такером Карлсоном в рамках форума:

"Я сказал ему (Карлсону - ред.), что его последний материал об армяно-азербайджанских отношениях не был достаточно позитивным для содействия миру. Он согласился со мной. Я даже предложил, чтобы в следующий раз он пригласил представителей Армении и Азербайджана вместе, и мы действительно поговорим о реальной повестке мира. Это просто пример. Потому что международные СМИ и международное сообщество должны нас поддерживать. Мы движемся к будущему и хотим уберечь наши будущие поколения от ран войны".

Помощник президента также отметил, что, сегодня, на фоне появления новых очагов конфликтов в мире, закрытие одной страницы конфликта на Южном Кавказе является позитивной новостью.

"Основываясь на свои наблюдения, могу отметить, что говорить о мире гораздо легче, чем говорить о конфликте. Раньше Армения и Азербайджан постоянно спорили друг с другом, говорили о конфликте и разногласиях. Теперь же мы говорим о мире. Признавая решающую роль США в этом процессе, я хочу подчеркнуть важность двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией. И Азербайджан, и Армения поняли, что прежде всего нам нужен мир. Мы должны создать этот мир, достичь соглашения, а затем представить его нашим международным партнерам", - отметил он.

Гаджиев добавил, что двусторонний характер мирных переговоров доказал свою эффективность:

"Наши американские друзья стали абсолютно беспристрастными и честными посредниками между двумя сторонами и привели нас к итоговым договоренностям. На текущем этапе мы продолжаем процесс миростроительства между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе, включая сотрудничество на уровне институтов гражданского общества. Такой подход оправдывает себя как эффективный и результативный".

