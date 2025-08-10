Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления из центра исламского мира по случаю подписания исторической мирной декларации между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в Белом Доме 8 августа 2025 года.

Это яркое событие, озаряющее горизонт Южного Кавказа надеждой и гармонией. Это также важная веха, обогащающая историю, вдохновляющая мир, открывающая путь к дружбе, сотрудничеству и взаимному уважению.

Ваше превосходительство, это достижение является наглядным проявлением Вашего дальновидного лидерства, незаменимой самоотверженности и решительных усилий по формированию общего благополучного будущего. Благодаря Вашему мудрому руководству Азербайджанская Республика стала блестящим примером решимости, диалога, видения перспектив, способных объединять народы вокруг общих целей.

Как генеральный директор ИСЕСКО, я разделяю радость этого момента и гордость, которую он дарит Вашему народу. Это не просто договор, а дар будущим поколениям, фундамент, на котором будут процветать культуры, идеи и возможности. ИСЕСКО поддерживает Азербайджан и готов внести вклад в этот дух мира, взаимопонимания и сотрудничества во всех областях посредством инициатив в сфере образования, культуры, науки.

Пусть Всемогущий Аллах сделает этот новый период успешным, укрепит созданные им узы и дарует народам региона еще большие достижения, единство и процветание!

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам самые сердечные поздравления и высочайшее почтение по случаю этого исторического и вдохновляющего достижения. Эта яркая страница истории всегда будет ассоциироваться с Азербайджаном».