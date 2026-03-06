Вице-премьер Молдовы на встрече с Ильхамом Алиевым осудил атаку Ирана на Азербайджан - ФОТО

Молдова решительно осуждает атаки, совершенные Ираном против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, Кишинев солидарен в этом вопросе с Баку.

Об этом заявил заместителя премьер-министра, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в пятницу в Баку, сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства.

Гость пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атак беспилотников.

М.Попшой с удовлетворением отметил наличие дружеских отношений между народами Молдовы и Азербайджана. Он подчеркнул, что в Молдове всегда помнят и высоко ценят поддержку Азербайджана в трудные для страны времена.

Ильхам Алиев поблагодарил М.Попшоя за продемонстрированную позицию.

В ходе беседы было с удовлетворением отмечено, что Азербайджан и Молдова неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Было подчеркнуто развитие двусторонних отношений, в том числе углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и других сферах, а также отмечена роль взаимных визитов на различных уровнях в расширении связей. В этой связи была выражена уверенность в успехе визита М.Попшоя.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, интенсификации политического диалога и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.