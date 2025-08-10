 Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media17:28 - Сегодня
10 августа Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Казахстана поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана с достигнутыми в Соединенных Штатах Америки договоренностями по повестке дня нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отметив историческое значение этих результатов, Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что они создадут возможности для всеобъемлющего сотрудничества в регионе.

Поблагодарив за поздравления, глава нашего государства подчеркнул значение декларации и других документов, подписанных между Азербайджаном и Арменией в Соединенных Штатах Америки при свидетельстве Президента США Дональда Трампа, с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе. Он отметил роль Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, оказавшего поддержку в этом деле.

Президент Ильхам Алиев также заявил, что достигнутая договоренность о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом окажет положительное влияние на грузоперевалочную способность Среднего коридора в будущем.

Глава нашего государства поблагодарил Казахстан за предоставление площадки в мае прошлого года для переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках мирных переговоров и за вклад в этот процесс.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

