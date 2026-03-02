Президент Азербайджана выделил средства на ремонт Джума мечети

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на проведение ремонтно-восстановительных работ в Джума мечети, расположенной в городе Гянджа.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Согласно распоряжению, из предусмотренного в госбюджете на 2026 год резервного фонда Президента Госкомитету по работе с религиозными образованиями на подготовку проектно-сметной документации и осуществление ремонтно-восстановительных работ в гянджинской Джума мечети выделено первоначально 1,6 млн манатов.

Министерству финансов страны поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.