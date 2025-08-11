Перестаньте скрежетать зубами: Зангезур не зависит от угроз Ирана

С момента появления в повестке региона вопроса Зангезурского коридора, призванного обеспечить сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении, эта тема стала одним из главных раздражителей для Тегерана в его взаимоотношениях с Баку.

Утверждая, что коридор «нарушит суверенитет и территориальную целостность Армении», Иран выступал вроде как в роли защитника армянских интересов. Однако в реальности за истеричным поведением Тегерана скрывается отнюдь не забота о нерушимости границ соседней Армении, а исключительно собственные интересы. Там считают, что Зангезурский коридор значительно снизит транзитный потенциал Ирана и будет превалировать над его коммуникациями с Арменией, открывающими ему выходы на Россию и в Европу.

Однако упрямство Ирана в неприятии Зангезурского коридора, его политико-дипломатическое противодействие проекту привело к еще более нежелательным для Тегерана последствиям. Так, если по условиям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, контроль над безопасностью функционирования Зангезурского коридора, предполагалось передать российской стороне, то теперь, по условиям американо-армянского соглашения, подписанного 8 августа в Вашингтоне, оператором этого маршрута будет американская компания. Можно представить, как «воодушевлена» этим новым обстоятельством иранская сторона. Такое не могло присниться иранским реакционерам и в страшном сне.

К счастью, не все в Иране страшатся Зангезурского коридора. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Арагчи, в отличие от консерваторов, демонстрируют политическое здравомыслие. Они отмечают, что для беспокойства нет причины, поскольку требования Тегерана по безопасности были учтены участниками проекта.

Арагчи напомнил, что совместное заявление Армении и Азербайджана включает три принципа: уважение суверенитета, территориальной целостности и противодействие изменениям границ. Эти положения, по его словам, полностью соответствуют позиции Ирана.

Надо отметить, что передача коридора под контроль американцев вызывает также сильное неприятие в Москве, где за этим усматривают попытку выдавить Россию из Южного Кавказа с перспективой появления сил НАТО в регионе.

Своим мнением относительно происходящего вокруг Зангезурского коридора с 1news.az поделился депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

Он отметил, что подобную реакцию в Иране и России по отношению к данному проекту следовало ожидать: «Потому что новую геополитическую конфигурацию на Южном Кавказе США выстраивают посредством Зангезурского коридора, который уже сейчас связывается с именем президента Трампа (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity, «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»).

«В изначально ирано-российский «междусобойчик», который тут был, впоследствии очень серьезно смогла вклиниться Турция, благодаря чему региональный баланс стал формироваться и с турецким участием. Теперь же свое присутствие в регионе обозначают и Соединенные Штаты. Это не может не нервировать Иран и Россию, которые квалифицируют это как их вытеснение из Южного Кавказа, как будто Южный Кавказ - их вотчина.

Южный Кавказ – это три государства - Азербайджан, Грузия и Армения. И то, кому здесь быть, чье присутствие здесь приемлемо и какой должна быть конфигурация этого присутствия - должны определять три государства Южного Кавказа, а не Тегеран и Москва», - заявил Р.Мусабеков.

Он отметил, что крайне негативное отношение к идее Зангезурского коридора демонстрируют иранские консерваторы - реакционеры из окружения верховного лидера Али Хаменеи, в частности, Корпус стражей исламской революции (КСИР) - те, кто традиционно занимают антиазербайджанскую и антиамериканскую позицию.

«Но я бы хотел, чтобы мы видели в этом не только вопросы внешнеполитических приоритетов или безопасности, но и то, как внутри Ирана разворачивается борьба за власть, влияние, за то, кто и как будет формировать внешнеполитический контент. И полностью провалившаяся группа, окопавшаяся в свое время вокруг верховного лидера, в том числе и его советник Али Акбар Велаяти и, в первую очередь КСИР - они занимают негативную позицию. Им оппонирует президент Пезешкиан, его окружение, глава МИД. Я думаю, что во всех этих процессах надо видеть разворачивающуюся внутри Ирана борьбу различных политических групп за будущее страны после того, как Хаменеи, с учетом его возраста, скорее всего, уйдет из власти.

Я бы отметил, что Велаяти - уже не влиятельная фигура, у него нет большого круга единомышленников, а вот Пезешкиан уже перетащил на свою сторону очень влиятельный клан Лариджани. Из этого клана вышли спикер парламента, секретарь Совета безопасности, глава судебной системы, то есть, клан Лариджани - очень влиятельный в Иране. Я думаю, что как раз сейчас формируются оппонирующие консерваторам и КСИР политические круги в Иране. Их борьба во многом будет определять и реакцию Ирана на различные внешнеполитические вызовы», - сказал азербайджанский парламентарий.

Что касается России, то ей пришлось оценить прошедшие в Вашингтоне переговоры в положительном ключе, отметил политолог. «Российская сторона в лице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой вынуждена была позитивно прокомментировать состоявшиеся в Вашингтоне переговоры, подписанные с участием президента Трампа документы. Выступать против этого, особенно в преддверии намечающейся встречи президентов Путина и Трампа на Аляске, довольно сложно, хотя понятно, что они испытывают не очень хорошие чувства. Ну и Захарова как бы добавила, что это продолжение той работы по миру на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном, которая была начата Россией. То, как Россия все эти процессы начинала и вела - понятно, потому что ей здесь нужен был не прочный мир, а состояние, при котором будет усиливаться зависимость - и Азербайджана, и Армении - от России. Достижение определенных договоренностей без России в США ломает игру Москвы, и она с этим ничего сделать не может. Разве что всякие блогеры, пропагандисты несут свой бред, но это особого влияния ни на политику Азербайджана, ни на политику Армении не оказывает, они морочат сами себе и своим гражданам голову, не более того», - констатирует Р.Мусабеков.

Он полагает, что многое во взаимоотношениях будет зависеть от реализации достигнутых договоренностей. «Зангезурский коридор - не такой уж большой проект для того, чтобы в короткие сроки не определиться с источниками финансирования и не запустить конкретные работы по восстановлению этих транспортных коммуникаций. Они ведь существовали, их надо только восстановить. Это в целом существенно облегчает саму работу. Ну а Иран, если там очень уж нервничают, то пожалуйста - они свой Аразский коридор презентовали.

Мы-то новый автомобильный мост в Джульфе с азербайджанского берега на иранский уже построили, старый мост останется как пешеходный. А второй мост должны были строить иранцы со своего берега в наш Агбенд. Но они тянут с этим, говорят, что якобы до конца года управятся, но у меня нет уверенности в том, что они реализуют проект к этому времени.

Так что вместо того, чтобы произносить какие-либо нелепые угрозы, лучше бы им подсуетиться, быстрее довести до конца свою часть работы на иранском берегу Араза и предложить такие условия использования этой дороги для Азербайджана, для транзитных перевозок, чтобы и люди, и компании делали бы выбор в пользу их маршрута. Но это рациональная реакция, которой мы от Ирана, к сожалению, пока не видим. Хотя, может, они нас приятно удивят? Посмотрим…

При всех случаях Азербайджан знает, в чем заключаются его национальные интересы. Азербайджан не собирается выстраивать свои отношения в зависимости от того, нравится это Москве или Тегерану, или нет.

Он будет самостоятельно определять и развивать партнерство с США, усиливать союз с Турцией, развивать стратегическое партнерство с Китаем - для того, чтобы здесь был такой баланс интересов, при котором независимость и суверенитет Азербайджана и других государств региона укреплялись, а не приносились бы в жертву политическим амбициям и геополитическим играм Москвы или Тегерана», - заключил Р.Мусабеков.