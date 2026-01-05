Еврокомиссия полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Еврокомиссия (ЕК) полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии, однако считает «невозможным» проводить параллель между действиями США в отношении Венесуэлы и Гренландии.

Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«Гренландия - это союзник США, мы ее полностью поддерживаем, и мы не видим никаких возможностей для сравнения [с действиями США в Венесуэле]. Еврокомиссия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии, вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители», - сказала она.

Гренландия - автономная область в составе Дании, находящаяся в Арктике. С начала второго президентского срока Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что планирует присоединить Гренландию к США из «соображений национальной безопасности». В конце 2025 года Белый дом назначил спецпосланника по Гренландии, который пообещал работать над тем, чтобы сделать остров частью США.

Источник: ТАСС