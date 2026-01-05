Президент: В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения

В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, направленном православной христианской общине Азербайджана.

Глава государства отметил, что независимо от языка, религии, национальной принадлежности, для всех граждан нашей страны, в том числе для христианской общины, созданы всесторонние демократически-правовые условия, позволяющие сохранять и еще более развивать их этнокультурную самобытность. «Заслуживает одобрения тот факт, что наши христианские соотечественники активно участвуют во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни, не жалея усилий во имя прогресса и процветания нашего общего дома – Азербайджана», - подчеркивается в обращении Президента Ильхама Алиева.