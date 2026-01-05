 AnewZ: Заявление Трампа о пошлинах и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией: что на самом деле показывает хронология событий | 1news.az | Новости
AnewZ: Заявление Трампа о пошлинах и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией: что на самом деле показывает хронология событий

First News Media15:23 - Сегодня
AnewZ: Заявление Трампа о пошлинах и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией: что на самом деле показывает хронология событий

В конце прошлого года сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе беседы с премьер-министром Израиля затронул тему мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, предупредив, что в случае недостижения мира Вашингтон может повысить пошлины для обеих стран на 100 процентов.

Это высказывание было быстро подхвачено рядом СМИ, включая азербайджанскую службу BBC, что создало впечатление, будто Азербайджан принуждают к миру под экономическим давлением, передает AnewZ.

Однако такая подача не соответствует хронологии переговоров, отмечает телеканал.

«Мирные переговоры начались задолго до любых упоминаний о пошлинах. Процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией начался не после предполагаемого предупреждения из Вашингтона, а годами ранее. 6 апреля 2022 года Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян договорились поручить своим министерствам иностранных дел начать подготовку мирного договора, что положило начало структурированному переговорному треку.

6 октября 2022 года в Праге стороны подтвердили взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, что заложило правовую основу для будущего соглашения.

Переговоры продолжились в Брюсселе в мае и июле 2023 года, сосредоточившись на делимитации границ, транспортном сообщении и мерах безопасности.

К середине 2023 года переговоры перешли к обсуждению документа по статьям. С осени 2023 года процесс стал чисто двусторонним: Азербайджан и Армения продолжили прямые переговоры без внешнего посредничества.

К марту 2025 года двусторонние переговоры достигли стадии согласованного проекта текста мирного договора, что означало урегулирование основных статей соглашения. Документ еще не подписан, но оставшиеся вопросы ограничивались техническими и процедурными моментами. Эта стадия была достигнута задолго до каких-либо сообщений о давлении, связанном с пошлинами.

Доказательств использования пошлин в качестве рычага давления нет. Официального подтверждения того, что Белый дом обсуждал вопрос пошлин с Азербайджаном, не существует. Никакие официальные заявления США или дипломатические контакты не указывают на то, что торговые меры использовались как инструмент влияния в мирном процессе.

Дипломатические источники сообщили AnewZ, что обсуждения мирной повестки между Азербайджаном и США начались в феврале 2025 года при участии спецпосланника США Стива Уиткоффа и Арье Лайтстоуна. Переговоры характеризовались как конструктивные и поддерживающие существующий процесс.

Азербайджан заявляет, что мирная инициатива была выдвинута им самим. Это совпадает с высказываниями Стива Уиткоффа, который вспоминал, как Дональд Трамп однажды спросил президента Алиева, почему Азербайджан не продолжил военные операции, несмотря на превосходство своей армии. По словам Уиткоффа, Алиев ответил, что его цель ограничивалась восстановлением оккупированных территорий. Уиткофф назвал это решение примером государственной мудрости.

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией не был инициирован угрозами. Он начался в 2022 году, продвинулся благодаря субстантивным переговорам в 2023 году, перешел в двусторонний формат с осени 2023 года и достиг стадии согласованного проекта текста в марте 2025 года. Утверждения о том, что Азербайджан подтолкнули к миру под давлением пошлин, не отражают хронологию или суть переговоров», - сообщает телеканал.

