Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО

Немецкое издание Noz рассказало о мастере позолотного дела Максе Винклере из города Оснабрюк, принявшем участие в реставрации элементов на Площади государственного флага в Баку.

В статье отмечается, что почти 5000-летняя техника позолотного ремесла находится на грани исчезновения, и в городе Оснабрюк М.Винклер единственный, кто продолжает это дело. Подчеркивается, что специалист стал востребованным и известным в Европе именно после осуществления заказа в Азербайджане.

Летом 2024 года М.Винклеру поручили реставрацию элементов, которые размещены на всех четырёх сторонах флагштока на Площади государственного флага в Баку, так как они уже устарели. Как объясняет мастер, это обычное дело: средний срок службы такой работы - около шести лет. В случае с Баку осложнялся тем, что флагшток стоит прямо у моря и постоянно подвергается воздействию солёного воздуха и дождя.

«Условия не идеальные, материал испытывает большие нагрузки», - рассказывает М.Винклер, отмечая, что поэтому для обновления использовалось почти в три раза больше золота, чем обычно.

По словам мастера, 50 000 позолоченных пластинок сделали проект одним из крупнейших в мире за последние 30 лет. В статье подчеркивается, что государственный заказчик из Баку искал специалиста, который владеет старой техникой и при этом может работать в сжатые сроки, так и нашли М.Винклера, который в свою очередь нашёл второго эксперта для проекта - мастера по позолотному делу из Мелле Каролину Мештер.

Отмечается, что полгода ушло на подготовку, сама работа по реставрации размещенных на флагштоке карты Азербайджана, контура города Баку, букв и нот национального гимна Азербайджана, а также государственного герба заняла два месяца — семь дней в неделю, по 13–14 часов в день. На месте в Баку М.Винклер и К.Мештер работали с местными студентами-художниками. Когда сроки поджимали, одновременно над позолотой работали до 15 человек, вспоминает М.Винклер.

«Я почувствовал здесь много тепла и завёл много друзей», - рассказывает М.Винклер. И поддерживать с ними связь мастер будет продолжать: с открытием обновлённого флагштока на постаменте работа мастера и его коллеги не закончена, они будут отвечать за обслуживание и уход в течение следующих пяти лет.

Кроме того, Макс Винклер планирует проводить мастер-классы в Азербайджане и для этого он сейчас активно изучает азербайджанский язык.

Фото: Matthias Liedtke, Max Winkler