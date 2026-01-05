 Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:20 - Сегодня
Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО

Немецкое издание Noz рассказало о мастере позолотного дела Максе Винклере из города Оснабрюк, принявшем участие в реставрации элементов на Площади государственного флага в Баку.

В статье отмечается, что почти 5000-летняя техника позолотного ремесла находится на грани исчезновения, и в городе Оснабрюк М.Винклер единственный, кто продолжает это дело. Подчеркивается, что специалист стал востребованным и известным в Европе именно после осуществления заказа в Азербайджане.

Летом 2024 года М.Винклеру поручили реставрацию элементов, которые размещены на всех четырёх сторонах флагштока на Площади государственного флага в Баку, так как они уже устарели. Как объясняет мастер, это обычное дело: средний срок службы такой работы - около шести лет. В случае с Баку осложнялся тем, что флагшток стоит прямо у моря и постоянно подвергается воздействию солёного воздуха и дождя.

«Условия не идеальные, материал испытывает большие нагрузки», - рассказывает М.Винклер, отмечая, что поэтому для обновления использовалось почти в три раза больше золота, чем обычно.

По словам мастера, 50 000 позолоченных пластинок сделали проект одним из крупнейших в мире за последние 30 лет. В статье подчеркивается, что государственный заказчик из Баку искал специалиста, который владеет старой техникой и при этом может работать в сжатые сроки, так и нашли М.Винклера, который в свою очередь нашёл второго эксперта для проекта - мастера по позолотному делу из Мелле Каролину Мештер.

Отмечается, что полгода ушло на подготовку, сама работа по реставрации размещенных на флагштоке карты Азербайджана, контура города Баку, букв и нот национального гимна Азербайджана, а также государственного герба заняла два месяца — семь дней в неделю, по 13–14 часов в день. На месте в Баку М.Винклер и К.Мештер работали с местными студентами-художниками. Когда сроки поджимали, одновременно над позолотой работали до 15 человек, вспоминает М.Винклер.

«Я почувствовал здесь много тепла и завёл много друзей», - рассказывает М.Винклер. И поддерживать с ними связь мастер будет продолжать: с открытием обновлённого флагштока на постаменте работа мастера и его коллеги не закончена, они будут отвечать за обслуживание и уход в течение следующих пяти лет.

Кроме того, Макс Винклер планирует проводить мастер-классы в Азербайджане и для этого он сейчас активно изучает азербайджанский язык.

Фото: Matthias Liedtke, Max Winkler

Поделиться:
435

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с ...

Мнение

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной ...

Общество

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей ...

Общество

CNN: вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке - ВИДЕО

Названы предварительные причины смерти ребенка в больнице Сальяна - ОБНОВЛЕНО

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

В Баку и регионах выявлены нарушения по итогам проверок аптек - ФОТО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра: дожди, снег и прохлада

Проблемы с пополнением смарт‑карт «АзериГаз»: деньги списываются, но не зачисляются

В социальном учреждении для пожилых людей организовано новогоднее празднество - ФОТО

Последние новости

Еврокомиссия пока не планирует заморозки активов Мадуро по примеру Швейцарии

Сегодня, 17:33

CNN: вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

Названы предварительные причины смерти ребенка в больнице Сальяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:04

Ильхам Алиев: В Азербайджане на протяжении столетий царит атмосфера национально-духовной солидарности

Сегодня, 16:57

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Сегодня, 16:48

В Баку и регионах выявлены нарушения по итогам проверок аптек - ФОТО

Сегодня, 16:45

Президент: В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения

Сегодня, 16:40

Еврокомиссия полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Сегодня, 16:30

Фаик Агаев показал, как и с кем отметил 54-летие - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

Сегодня, 16:15

TƏBİB подвел итоги праздников: почти 28 тысяч обращений в службу скорой помощи

Сегодня, 16:08

ANAMA: В прошлом году обезврежено 6824 мины и 52392 неразорвавшихся боеприпаса - ФОТО

Сегодня, 16:00

Швейцария замораживает все активы Мадуро

Сегодня, 15:50

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной 907-й поправки?

Сегодня, 15:40

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей Омана и рынок Матрах в Маскате - ФОТО

Сегодня, 15:33

AnewZ: Заявление Трампа о пошлинах и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией: что на самом деле показывает хронология событий

Сегодня, 15:23

Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО

Сегодня, 15:20

Установлена личность азербайджанца, застреленного на рынке в Марнеули

Сегодня, 15:15

Смертельная авария в Баку: «скорая» на высокой скорости сбила мотоциклиста - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:02
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43