В Баку и регионах выявлены нарушения по итогам проверок аптек - ФОТО

Феликс Вишневецкий16:45 - Сегодня
В декабре 2025 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения в общей сложности провёл проверки в 25 аптеках.

Из них 9 проверок были проведены в городе Баку, а 16 - в аптеках, расположенных в других городах и районах республики, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр аналитической экспертизы.

Отмечается, что 11 проверок носили плановый характер, 14 - внеплановый.

По итогам проведённых проверок в 7 аптеках были выявлены различные нарушения, в связи с чем были составлены соответствующие административные протоколы по статьям 210.1, 452.1 и 452.3 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.

