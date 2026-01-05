Фаик Агаев показал, как и с кем отметил 54-летие - ВИДЕО

29 декабря народному артисту Азербайджана Фаику Агаеву исполнилось 54 года.

Известный певец отметил свой день рождения в узком кругу близких людей - артист предпочёл камерный формат празднования и отказался от масштабных мероприятий. Видео с торжества Фаик Агаев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram - на кадрах запечатлена тёплая и непринуждённая атмосфера вечера, а также близкие и друзья исполнителя.

Публикация вызвала активный отклик подписчиков, которые продолжают поздравлять народного артиста с днём рождения и желают ему крепкого здоровья, творческих успехов и новых проектов.