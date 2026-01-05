Экс-глава МИД Канады стала советником Зеленского

Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД Канады и инициатора антироссийских санкций Христю Фриланд своим внештатным советником.

"Назначить Христю Фриланд советником президента Украины по вопросам экономического развития (вне штата)", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского, передают украинские СМИ.

Фриланд, известная своей жесткой позицией в отношении России, в последние годы активно выступала за укрепление канадской экономики и за введение международных санкций против Москвы в связи с событиями в Украине.