TƏBİB подвел итоги праздников: почти 28 тысяч обращений в службу скорой помощи

В праздничные дни (с 31 декабря по 5 января) в службу скорой медицинской помощи поступило в общей сложности 27 779 вызовов.

Как сообщили в TƏBİB, из них 14 449 обращений было зафиксировано по Баку, а 13 330 - по регионам, передает 1news.az.

Из числа обратившихся в службу скорой помощи 2 193 человека были госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным была оказана необходимая помощь на месте. Среди госпитализированных 1 077 человек приходятся на Баку, 1 116 - на регионы.

Отметим, что наибольшее количество вызовов скорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку было зафиксировано 1 января 2026 года. В указанную дату число обращений за сутки составило 3 101, что считается рекордным показателем по сравнению с количеством обращений за последние годы.