Установлена личность азербайджанца, застреленного на рынке в Марнеули.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, выяснилось, что погибшим от огнестрельных ранений оказался 27-летний Сахиб Байрамов.

Также распространились кадры с предполагаемым преступником. На видео запечатлено, как мужчина с пистолетом в руке направляется к ювелирному магазину.

Напомним, что вчера на центральном рынке Марнеульского района Грузии (регион компактного проживания азербайджанцев) произошла стрельба, в результате которой были ранены отец и сын. Вооруженный инцидент был зафиксирован в ювелирном магазине.

Получивший тяжелые ранения 27-летний азербайджанец скончался в больнице. Состояние его отца оценивается как стабильно тяжелое.

Сообщается, что отец и сын были расстреляны в собственном ювелирном магазине.

Личность преступника, скрывшегося с места происшествия, устанавливается.