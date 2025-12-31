Праздник национального единства. Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира – праздник, который воплощает в себе чувства национального единства, любви и преданности к Отчизне.

Этот день отмечается во всех уголках планеты, собирая вместе наших соотечественников, людей, для которых любовь к Азербайджану – вечная ценность и источник силы.

Главная идея праздника – в единстве и солидарности азербайджанцев всего мира, уважении к национальному и духовному достоянию, в неразрывной связи с исторической Родиной. День солидарности азербайджанцев мира еще раз напоминает о нерушимых узах, объединяющих азербайджанцев всего мира, о важности сохранения общей истории и традиций, культурных ценностей нашего народа.

Решение об учреждении Дня солидарности было принято 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева – идеолога национального единства и сплочения азербайджанцев мира. После этого Верховный Меджлис направил предложение в парламент страны, и 25 декабря 1991 года был принят закон, официально объявляющий 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

Дата празднования была выбрана неслучайно: именно в этот день в 1989 году жители Нахчыванской АССР разрушили советско-иранскую границу и впервые за много лет смогли встретиться с соотечественниками в Иране, что стало важной вехой в истории солидарности нашего народа. В этот же день в Стамбуле открылся Первый Всемирный конгресс азербайджанцев, став еще одним символом силы единства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, успешно продолжая дело великого лидера, предпринимает решительные шаги по укреплению роли азербайджанской диаспоры за рубежом. Сегодня азербайджанцы, живущие в разных уголках мира, становятся активными участниками общественно-политической, экономической и культурной жизни своих стран, но духовным центром для них по-прежнему остается родной Азербайджан.

День солидарности азербайджанцев мира подтверждает, что единство и преданность Родине, уважение к духовным ценностям остаются непоколебимыми ценностями нашего народа. Азербайджанцы, объединенные общей историей и культурой, сохраняют живую связь с Отечеством, укрепляют культурные традиции, передавая их новым поколениям. В этом единстве заключена сила, гордость и будущее нашего народа.